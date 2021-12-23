Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "Стране" указ Минобороны о воинском учёте женщин.

Арестович считает, что такие планы связаны с подготовкой страны к возможному введению военного положения.

"Насколько я понимаю, это исполнение президентского указа ещё 2020 года. На самом деле, в этом большой беды нет - это нормальная практика. Понятно, что женщин сейчас никто призывать не станет. Это планы подготовки государства к тотальной обороне в случае введения полномасштабного военного или чрезвычайного положения. Они всегда есть и планируются в любом государстве", - объяснил он.

Кроме этого, Арестович добавил, что по указу женщины на учёт должны будут становиться уже сейчас, а в случае мобилизации их могут призвать в армию.

"Имеются в виду женщины, которые получили образование и работают по указанным специальностям. Все врачи в Украине, например, и так являются военнобязанными - и мужчины, и женщины. Сейчас список расширили ещё на некоторые категории профессий, которые могут понадобиться в случае введения военного положения. Так, мужчины с автоматами бегут вперёд, а женщины обеспечивают нормальную работу тыла", - рассказал он.

Кроме этого, в случае мобилизации некоторые профессии будут деформироваться. Например, обычный журналист в условиях мобилизации станет военным корреспондентом.

"У нас гендерное равенство, с чем женщин можно поздравить. Надо понимать, что постановке на военный учёт подлежат специальности, которые в случае развёртывания полноценной мобилизации могут быть полезны. Например, деловодство. Журналисты тоже, потому что во время войны они всегда становятся военными журналистами. В какой форме и как это пройдёт - будет решать Кабмин и Минобороны, здесь я оценки давать не буду", - сказал он.

Также Арестович уточнил, что расширение списка специальностей для военного учёта женщин может быть связано с намерением Минобороны сократить жертвы на фронте среди мужчин.

"Я считаю, что это не категория "правильно-неправильно". Это "необходимо или нет", эффективно или неэффективно". Очевидно, Минобороны провело определённые расчеты и поняло, что лучше призвать женщин, нежели мужчин, которых потом не будет хватать в боевых подразделениях", - подытожил он.

Минобороны Украины приняло приказ, который переводит женщин множества профессий в разряд военнообязанных.

Также сообщалось, что украинки должны стать на военный учет до конца следующего года.