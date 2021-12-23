В Украине женщины, которые в силу своей профессии попали в перечень военнообязанных, должны стать на военный учет до конца следующего года.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Ярослав Горбач в ходе брифинга в четверг, 23 декабря.

По словам Горбача, приказ о взятии женщин на военный учет должен быть реализован до конца следующего года. До тех пор применять административные санкции к военнообязанным женщинам и их работодателям не будут.

"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины, которые должны стать на военный учет, до этого времени однозначно не будут привлекаться к ответственности", - заявил Горбач.

Ранее в Минобороны рассказали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу украинок не будут, а воинский учет и призыв - это разные вещи. Женщина, чья профессия входит в список (журналистка, бухгалтер, юрист, ветеринар и т.д.) должна до конца 2022 года явиться в территориальный центр военного комплектования, написать заявление, предоставить документы (паспорт, ИНН, уведомление с работы, документ об образовании, семейном положении и наличии детей) и решить для себя, подлежит она военному учету или нет.