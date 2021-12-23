Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный успокоил украинских женщин, которых собираются принять на воинский учет, и заявил, что им "завтра" не нужно бежать и военкомат.

Об этом со ссылкой на Залужного сообщает "Интерфакс-Украина".

"...Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать постепенно, и все будет хорошо", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что создать такой приказ стало "необходимостью".

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства", - добавил Залужный.

Напомним, Минобороны Украины приняло приказ, который переводит женщин сотен популярных гражданских профессий в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию.

Также мы писали, как правильно украинским женщинам стать на воинский учет.

Подробнее о новом приказе Минобороны почитать в отдельном материале "Страны".