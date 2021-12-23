Бывшая министр юстиции Елена Лукаш напомнила о "боевом прошлом" президента Украины Владимира Зеленского в свете новости о постановке украинок на воинский учет.

Об этом Лукаш написала в своем Тelegram-канале.

"Какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист", - написала экс-министр.

Елена Лукаш напоминает об известной истории о том, что Зеленский в свое время избегал призыва на военную службу.

Причем эту информацию подтверждало Минобороны.

Тогда в ведомстве сообщили, что в 2014-2015 годах Зеленскому четыре раза направлялись повестки о призыве на службу по мобилизации, а тот четыре раза их проигнорировал.

Напомним, Министерство обороны Украины приняло приказ, который переводит женщин множества профессий в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию. В перечень профессий, представительницы которых должны стать на военный учет входит в частности главный бухгалтер, менеджеры и журналисты.