Министр обороны Украины Алексей Резников, которого верховная Рада назначила на должность 4 ноября, не исключает отмену обязательного призыва на военную службу. Консультироваться по этому вопросу глава Минобороны будет со специалистами.

Об этом Резников сказал во время брифинга в парламент в четверг, 4 ноября.

По его словам, по поводу отмены военного призыва в Украине есть несколько разных мнений. Резников собирается провести консультации с экспертами и выслушать разные позиции.

"Я в своих консультациях действительно сейчас обговариваю уместность отмены призыва. Не хочу давать сейчас свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, переговорив с экспертами. Моя мечта, чтоб по большому счету мы пришли к профессиональной армии в результате, это гораздо эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной и тогда у нас не будет вопросов про призыв парней-студентов", - сказал Резников.

При этом он рассказал, что есть большой процент военнослужащих-контрактников, которые не хотят продолжать службу и для военнослужащих нужно создать подходящие условия для того, чтобы они хотели продолжать контракт.

Напомним, в Минобороны анонсировали появление в "Дии" услуг для призывников и резервистов.

Также сообщалось, что во время осеннего призыва в Украине планируют забрать в армию более 13 тысяч человек.