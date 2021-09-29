В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины утвердил условия призыва на срочную военную службу в период с октября по декабрь текущего года. В армию призовут более 13 тысяч человек.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

Всего в армию призовут 13575 человек, в том числе, в Вооруженный силы - 6,5 тысяч, в Государственную специальную транспортную службу - 600, в Национальную гвардию - 4775, в Государственную пограничную службу - 1700 человек.

Общий бюджет призывной кампании составит около 63 миллионов гривен.

Ранее глава партии "Слуг народа" Александр Корниенко заявлял, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный призыв в армию.

Также "Страна" разбиралась, как весной, накануне принятия закона №3553 о новых правилах призыва в армию, а также на фоне нового обострения на Донбассе в Украине выросли взятки за "откос" от службы.

Напомним, Владимир Зеленский изменил положение о военной службе в украинской армии. Согласно Указу, срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту для лиц рядового состава - на 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава - на срок от 3 до 5 лет.