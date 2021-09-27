Президент Владимир Зеленский внес поправки в положение о военной службе в Украине.

Об этом сообщает сайт президента Украины в понедельник, 27 сентября.

В соответствующем указе №483/2021 уточнена норма о заключении первого контракта курсантами. Определено, что отныне с курсантами высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и слушателями курсов военной подготовки офицерского состава в указанных учреждениях, которые не имеют воинских званий офицерского состава, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава - сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - сроком на 10 лет.

Указ определяет, что срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту для лиц рядового состава - на 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава - на срок от 3 до 5 лет.

Также документом предусмотрено, для лиц рядового состава первичным является воинское звание рекрута (ранее - солдата (матроса)), а для лиц офицерского состава первичным является военное звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Отмечается, что первичное воинское звание рядового состава присваивается гражданам, которые поступили на военную службу по контракту лиц рядового состава и не имеют воинских званий, до принесения ими Военной присяги. После принесения присяги таким военнослужащим присваивается воинское звание солдата (матроса).

В документе уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении звания, освобождении от должностей военнослужащих и прочие нормы.

Президент Владимир Зеленский также подписал указ №484/2021 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Одновременно указом №486/2021 признаны утратившими силу ряд указов, касающихся вопросов прохождения военной службы в ВСУ, СБУ, Управлении государственной охраны, Госпогранслужбе, Госспецсвязи, Службе внешней разведки.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина начала новые учения и усиливает систему ПВО на северном направлении. В рамках проведения военных учений "Объеденные усилия - 2021" Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении страны.

Также мы писали, что в бюджете-2022 хотят увеличить финансирование Минобороны на 13,4 млрд гривен. Запланировано и увеличение финансирования СБУ - на 6% (на 0,9 млрд грн). Если в 2021 году н ГБР выделили 14,9 млрд гривен, то в проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить на 0,9 млрд гривен больше.