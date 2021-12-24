В среду, 22 декабря, в Министерстве обороны Украины обнародовали расширенный список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным. Кроме того, согласно указу №313 на военный учет теперь должны становиться также и женщины.

В перечень, утвержденный приказом Минобороны, входят сотни специальностей и профессий. В частности, в список вошли главные бухгалтера, менеджеры, начальники юридического отдела, журналисты.

Приказ вызвал достаточно большой резонанс в социальных сетях. Сразу после новостей о том, что женщинам также придется становиться на военный учет, пользователи начали публиковать разные тематические мемы. "Страна" собрала реакцию украинцев на новое требование Минобороны.

В сети шутят о том, как представительницы женского пола будут стоять в очередях в военкомате, и как представители мужского - будут ждать их отправки на службу.

Судя по шуткам, украинцы воспринимают идею повесить на женщин воинскую повинность с некоторой иронией.

Кроме того, в одном из мемов на переднем фоне изобразили президента Владимира Зеленского в качестве солдата, за которым с вилами гонятся женщины-политики, например, нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

Напомним, в Украине женщины, которые в силу своей профессии попали в перечень военнообязанных, должны стать на военный учет до конца следующего года.

Кроме этого, украинкам, которые не встанут на учет в установленный срок - до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривень. Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы.