Украинцы массово спрашивают у жены президента Украины Елены Зеленской на ее странице в Инстаграмм, стала ли она на воинский учет, согласно скандальному приказу Минобороны.

В частности такие вопросы посыпались на жену президента под ее постом о гендерном равенстве.

В посте ни слова не было сказано о "новогоднем подарке" для украинских женщин в виде воинского учета. Но в комментариях пользователи соцсети засыпали первую леди вопросами именно на эту тему.

"Прикольно: мужчинам-отпуск на детей до 14 лет, а женщинам - на военкомат", - пишет один из пользователей. А второй тут же интересуется, когда именно Елена Зеленская пойдет в военкомат.

"На учет в военкомат стала?? Больше ни какие твои достижения не интересны?", - пишет еще один подписчик.

"В каком полку вас можно будет встретить", - интересуется другой.

Жена президента на эти вопросы пока не отвечает.

Одновременно с тем, СММщики Зеленской пытаются разбавить волну хейта комментариями ботов, которые пишут восхищенные и весьма емкие сообщения в стиле "чудесная", "красивая" и тому подобное.

Напомним, в перечень, утвержденный приказом Минобороны входят сотни специальностей и профессий. Например, на воинский учет должны стать: главный бухгалтер, менеджеры, начальник юридического отдела, журналисты и другие.

Вместе с тем, в Украине беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

В соцсетях украинки массово протестуют против воинского учета для женщин.

Вместе с тем, в Минобороны рассказали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу украинок не будут, а воинский учет и призыв - это разные вещи.