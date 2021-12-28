Украинских женщин, которых массово решили поставить на воинский учет, не будут насильно призывать на военную службу.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

По ее словам, на Украине еще 27 лет назад - в 1994 году было принято постановление правительство, согласно которому представительницы около 40 профессий подлежали обязательной постановке на воинский учет. Маляр считает, что новый приказ Министерства обороны лишь обновит устаревший список, а большинство женщин после посещения центров комплектования не будут числиться в перечнях призывников.

"Паника и испуг безосновательны - это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", - сказала Маляр.

Она также призвала украинок не торопиться идти в военкоматы, но в обязательном порядке сделать это до конца следующего года.

Напомним, в перечень, утвержденный приказом Минобороны входят сотни специальностей и профессий. Например, на воинский учёт должны стать: главный бухгалтер, менеджеры, начальник юридического отдела, журналисты и другие.

Вместе с тем, в Украине беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

В соцсетях украинки массово протестуют против воинского учета для женщин.

Вместе с тем, в Минобороны рассказали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу украинок не будут, а воинский учет и призыв - это разные вещи.