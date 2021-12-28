В Министерстве обороны собираются автоматизировать процесс воинского учета украинцев. Так, процедуру хотят перевести в онлайн-формат.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.

По ее словам, порядок постановки на воинский учет требует обновления и усовершенствования.

"Воинский учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", - написал Маляр.

Замминистра обороны также добавила, что Генеральный Штаб в течение следующего года создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс - в части, в которой это будет технически возможно", - уточнила Маляр.

Ранее "Страна" писала о том, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

Также мы писали о петиции к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить воинский учет для женщин. Она сразу же начала стремительно набирать подписи. По данным на сейчас, петиция набрала 25 тысяч голосов. Теперь Зеленский обязан рассмотреть вопрос отмены воинского учета для женщин.