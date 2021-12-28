В среду, 29 декабря в Киеве отменили включение звуковых сирен, так как дату проведения проверки системы оповещения не утвердили заранее.

Об этом со ссылкой на начальницу отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерину Баранову сообщает "Суспильне".

Отметим, что еще 21 декабря в КГГА сообщили, что в городе будут звучать звуковые сирены, чтобы проверить системы оповещения. Отмечалось, что дата их включения обсуждается и будет известна позже.

Позже появилась информация, что включить сирены намерены 29 декабря с 12:00 до 13:00.

Баранова же рассказала, что 29 декабря рассматривалась как одна из дат для проверки сирен в городе, но ее так и не утвердили.

"Некоторые из исполнителей перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", - добавила она.

Напомним, 13 декабря в городе в рамках подготовки к возможному российскому вторжению тестировали системы оповещения, но без звука. Заместитель главы КГГА Андрей Крищенко сказал, что в скором времени начнут включать сирены.

Также мы писали, что в Киеве из-за угрозы укрепляли территориальную оборону и проверяли бомбоубежища.