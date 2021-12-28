Вчера в Киеве, не дожидаясь вступления в силу закона о "национальном сопротивлении" с 1 января, начали создавать отряды территориальной обороны.

Возглавил процесс вернувшийся с альпийских курортов мэр Виталий Кличко. Руководство города под предлогом "российского вторжения" заявило, что будет готовить город к вероятному конфликту. В частности - к охране центральных органов власти.

Правда, очевидно, что меры, перечисленные Кличко, больше подходят для усиления его личного контроля над столицей, чем для отражения военной атаки. Вооруженная охотничьими винтовками тероборона вряд ли защитит Верховную Раду от кадровой российской армии.

В Минобороны уже начали упрекать мэра Киева за превышение полномочий. Но пока градоначальник своих намерений назад не забирает. И, видимо, всерьез планирует обзавестись мини-армией.

А если этого не получится - то хотя бы похайповать на теме "вторжения Путина" и мобилизовать под себя электорат, который упрекает Зеленского в бездействии перед лицом "российской угрозы".

"Страна" разобрала эту ситуацию и напоминает, как в Украине должна формироваться территориальная оборона.

Как Кличко в Киеве свою армию создавал

27 декабря мэр столицы Виталий Кличко, отдохнувший в Альпах, занялся отражением "вторжения Путина" в Украину.

Градоначальник начал создавать киевскую территориальную оборону, которая в случае чрезвычайных ситуаций могла бы взять под охрану порядка 500 различных ведомств в Киеве.

Предполагалось, что в тероборону помимо новичков войдут подразделения полиции и военных.

Поэтому после совещания с заместителями, городской полицией, прокуратурой и СБУ, а также представителями ВСУ, в КГГА анонсировали набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева.

Кличко на совещании по территориальной обороне в Киеве

Штабисты обсудили координацию всех структур и подразделений в условиях угрозы безопасности, то есть как необходимо будет реагировать городским службам при различных вариантах развития ситуации.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Виталий Кличко и отметил, что от безопасности в столице во многом зависит стабильная ситуация в стране.

Замглавы КГГА, бывший начальник Нацполиции Андрей Крищенко, также приложил свою руку к созданию штаба территориальной обороны. Он отметил, что система теробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время. А уже в январе 2022 года планировали провести командно-штабные учения.

А Минобороны против

Однако в Минобороны возмутились такими действиями городских властей и выпустили заявление, что создание штабов - не является компетенцией мэров и идет вопреки положениям Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

"Есть правильная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - сказал министр обороны Алексей Резников.

Этапы и порядок создания сил территориальной обороны ВСУ - компетенция военных и определяется главнокомандующим ВСУ, а не местными государственными администрациями, которые должны лишь принимать участие, а не создавать самостоятельно штабы теробороны, напомнили военные.

"Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. армия формирует структуру сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом, местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку" - сказал Резников.

На ситуацию отреагировал и главком ВСУ. Валерий Залужный заявил, что определение структуры ТрО Украины, кадровые вопросы, предоставление соответствующего вооружения – это полномочия и ответственность ВСУ. И в скором времени командиры решат вопросы относительно добровольческих формирований территориальных общин.

Учитывая конфликт Банковой с Кличко, реакция Минобороны закономерна. Как понятны и попытки столичного мэра под предлогом "вторжения" захватить инициативу по созданию новых военизированных формирований, которыми мэр планирует руководить.

В этом смысле попытка Кличко показательна: аналогично захотят действовать и другие власти на местах. И, хотя закон о национальном сопротивлении замыкает структуру территориального сопротивления на Офис президента и Генштаб, еще большой вопрос, кто их будет на самом деле контролировать.

Что такое "национальное сопротивление"

Закон о национальном сопротивлении Зеленский подписал еще летом. Функционировать он начинает совсем скоро - с 1 января 2022 года.

Декларируемая цель закона - "вовлечение всего населения в противодействие агрессору". То есть создание партизанского движения.

Но создавать его можно прямо сейчас, без всякого нападения и войны. И это основной момент - государство получает право формировать в регионах отряды самообороны, которые могут финансироваться в том числе из частного кармана, как это было в 2014 году.

С той разницей, что теперь создание таких подразделений замкнуто четко на Минобороны и президента (с чем и связан окрик в сторону Кличко). Поэтому еще на стадии подачи законопроекта в Раду заговорили о создании "частных армий" Зеленского.

Но именно Зеленского, а не избираемых мэров городов. У них при создании отрядов теробороны - только совещательный голос.

Впрочем, есть исключение - председатель Киевской горадминистрации, которым на сегодня является Кличко. Глава КГГА, равно как и губернаторы, руководители районов и военно-гражданских администраций входят в состав руководителей территориальной обороны. Все эти должности заполняются президентом.

И, если Зеленский назначит в Киеве своего главу администрации, то ему, а не мэру, будут подчиняться отряды самообороны. Впрочем, степень этого подчинения невелика - основная роль все равно у Генштаба. А местные власти будут исполнять вспомогательные функции, связанные с обеспечением или расквартированием.

В целом закон предусматривает два вида сил территориальной обороны.

Первый - кадровые военные, из которых формируются бригады и батальоны. Туда призывают, как и в обычную армию - по контракту или на срочную службу.

Второй - добровольческие отряды. Их могут создавать местные советы, но утверждать такое создание должен все равно главком ВСУ. Руководителя добровольцев назначает Генштаб.

Пока нет алгоритма, как можно создать добробат - инструкцию должен выписать Кабмин. И министр обороны Резников обещает вскоре появление этого документа. Всего для полноценной работы закона нужно принять еще 14 подзаконных актов.

Но уже известно, что добровольческие отряды будут действовать лишь в зонах, где нет боевых действий. И могут быть вооружены помимо штатного вооружения еще и личным охотничьим - карабинами, винтовками.

Цель и тех, и других формирований - полицейские функции и организация мобилизации населения в случае войны. Но создавать все это можно уже сейчас. А значит, получившие одобрение Банковой местные власти смогут формировать и финансировать свои мини-армии.

У многих они, конечно, есть и сегодня. Но это пока нелегальные формирования, которые с появлением закона о национальном сопротивлении могут получить официальный статус. И стать "муниципальной вартой" на максималках - с правом на ношение огнестрельного оружия.

Что резко усилит возможности центра и лояльных ему элит на местах для "решения вопросов", с территориальной обороной никак не связанных.