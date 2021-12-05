В Киеве из-за угрозы возможного вторжения России, о которой сообщают на Западе, собираются активизировать работу по подбору помещений коммунальной собственности для размещения подразделений отдельной бригады территориальной обороны столицы. Также к организации и обеспечению подготовки батальонов территориальной обороны районов Киева привлекут глав районных госадминистраций. Кроме этого, в столице постоянно проверяют соответствие требованиям бомбоубежищ.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, в столице укрепляют территориальную оборону, в рамках чего будет организован подбор помещений для бригады теробороны. При этом каждый месяц ее представители проводят практические занятия по боевой стрельбе, а почти каждые выходные инструкторы с боевым опытом проводят для них практические занятия.

"Благодаря активной подготовке количество резервистов бригады увеличилось почти вдвое, но в бригаде продолжают работу и привлекают все больше добровольцев, учитывая достаточно напряженную ситуацию на границах нашего государства. Чем больше киевлян будут знать основы национального сопротивления, тем меньше шансов у потенциального врага", – указано в сообщении.

Также проводятся проверки санитарно-технического состояния укрытий и бомбоубежищ, а также их комплектация необходимыми средствами. На сегодняшний день в столице спланировано использование 514 хранилищ, 4415 сооружений двойного назначения и простейших укрытий численностью: 3687 цокольных и подвальных помещений, 409 подземных автопаркингов, 272 подземных перехода, 47 подземных помещений.

Напомним, вчера немецкий таблоид Bild опубликовал "карту вторжения России в Украину". Издание пишет о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Кроме того, источник Bild убежден, что если президент РФ отдаст приказ - российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера".

"Страна" проанализировала эти карты и ответила на вопрос, реально ли готовится наступление и то, как эти "нагнетающие" публикации связаны с разговором Путина и Байдена.