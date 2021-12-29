Президент Российской Федерации Владимир Путин, внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран. В их число входят лица, рожденные в СССР и их дети.

Об этом говорится в законопроекте №49269-8, который опубликован на сайте российского ведомства.

"Прежде всего речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками - гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте прописано, что обновленный институт признания гражданином Российской Федерации распространяется на более широкий круг лиц. Это не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны:

лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР);

военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других государств.

"Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Ранее "Страна" детально рассказывала о том, что написано законопроекте Путина об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран.