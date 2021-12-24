Женская мобилизация: день второй

Что нужно, чтобы все население страны мгновенно забыло о "Вовиной тысяче", российском вторжении и даже о росте цен на газ и продукты питания? Как оказалось, всего лишь обнародовать приказ Министерства обороны.

Вчера вся страна, забыв и о внешней, и о внутренней политике, обсуждала расширенный список профессий, по которому женщины теперь обязаны становиться на воинский учет. При этом такого массового женского возмущения не было даже тогда, когда Владимир Вятрович пытался отменить 8 марта.

У мужчин реакция была разная: от возмущения (мало кто хочет, чтобы жена или любимая девушка попала под мобилизацию) до сарказма. Но и среди них не нашлось никого (кроме чиновников Минобороны и Арестовича), кто такой приказ одобрил бы.

Что и неудивительно: в стране, где даже во время соцопросов только треть взрослого населения говорит о готовности взять оружие в случае вторжения (из которых действительно готовы сражаться от силы десятая часть), всеобщее одобрение может вызвать только указ об отмене призыва и воинского учета. А здесь предлагается полностью противоположное.

Вряд ли кто-то сильно углублялся в длинный список от Минобороны, поэтому все пришли к выводу, что женщина застрахована от мобилизации только в одном случае – если она домохозяйка. Во всех остальных случаях повод может найтись.

Огромный резонанс привел к тому, что вчера армейские чиновники разного уровня устроили разнообразные брифинги и раздачу комментариев. Тут же посыпались объяснения, что в недельный срок все разработают и уточнят, что никто в реальности мобилизовывать не будет, а только поставят на воинский учет, что список еще могут сократить.

Но даже если поверить чиновникам от Минобороны, то и при таких раскладах получается, что несколько миллионов женщин в течение 2022 года должны будут пройти медкомиссию и в дальнейшем будут проходить ее так же, как и мужчины, – при приеме на работу и смене прописки.

Между тем мужчины хорошо знают, что это процесс, который занимает несколько недель и отнимает кучу нервов. Так что даже в случае медкомиссии для нескольких миллионов одновременно можно не сомневаться, что рейтинг Владимира Зеленского и его партии рухнет окончательно. Собственно, с большой вероятностью он рухнул уже вчера, и никакие "большие стройки" его не реанимируют.

Тем более что верить чиновникам Минобороны нельзя – об этом говорит весь мужской опыт, собранный десятилетиями и даже столетиями. Больше того, история с конкретным приказом свидетельствует: Минобороны врет даже сейчас.

Мало кто обратил внимание на один факт: "легендарный" приказ №313 подписан 11 октября, но в течение двух с половиной месяцев Минобороны о нем молчал – и только тогда, когда текст просочился в СМИ, вдруг посыпались брифинги с объяснениями и обещаниями все решить за неделю. Но если от общества 12 недель скрывали правду, то какие основания верить в то, что сейчас Минобороны не врет и что "просто учет" не обернется облавами возле "Броккарда"?

Путин повышает ставки

Из-за "женской мобилизации" вчера впервые за последние семь лет прямая линия президента России не стала главной темой в украинских СМИ. Хотя, без сомнения, она того заслуживала, поскольку об Украине снова было сказано немало.

А самое главное – тональность того, что говорил Владимир Путин, существенно ужесточилась. Вчера не было ни мягких сожалений относительно того, что Украина уклоняется от выполнения Минских соглашений, ни каких-либо надежд по поводу возможных изменений позиции Киева. Все было предельно жестко и в отношении украинской власти, и в отношении украинского государства в нынешнем его виде.

Если суммировать все сказанное по этой теме российским президентом, то ситуация выглядит так: есть Зеленский, находящийся под контролем "нациков", есть Запад, который руками нациков и Зеленского создает из Украины "Антироссию", накачивает ее оружием, чтобы силой завоевать Донбасс и Крым. Исходя из этой картины, Путин не только потребовал гарантий безопасности для России, но и фактически отказался дать гарантии ненападения на Украину.

Причем все эти месседжи адресовались уже явно не Киеву.

Сегодня многие убеждены, что 2022 год станет годом большой договоренности между Вашингтоном и Москвой. Произойдет ли это на самом деле, неизвестно, но очевидно, что торги идут, и Вашингтон, нагнетая ситуацию вокруг "российского вторжения", поднимает ставки на этих торгах. Теперь Путин, в свою очередь, тоже поднял ставки.

Кремль жестко выдвигает собственные требования, выполнение которых может предотвратить войну.

В такой накаленной обстановке возможность большого договора Вашингтона и Москвы уже не выглядит чем-то неприемлемым для Украины. Потому что альтернативой ему действительно может стать большая война, которая часто возникает именно из-за того, что торги, в которых повышают ставки, ничем не заканчиваются.

Перемирие, которого нет

Отголоском этих больших торгов стала ситуация в Минской контактной группе с согласованием возобновленного перемирия.

Судя по всему, пожелание возобновить режим тишины образца 2020 года прозвучало во время телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским, а также во время общения президента Украины с главами Германии и Франции. После этого украинская делегация и подняла вопрос в контактной группе, которая несколько месяцев была практически парализована.

Вслед за тем, как вопрос был поставлен, главный "голубь" в нынешней власти Андрей Ермак объявил, что договоренность достигнута. Однако представители "республик" – видимо, предполагая, что Киев будет заниматься имитацией перемирия, – пошли на повышение ставок, поставив конкретные условия: публичный приказ министра обороны о запрете ответного огня и открытие всех пунктов пропуска с фактическим признанием вакцины "Спутник V".

Дилемма для украинских властей сложилась сложная. Для Вашингтона подобные требования выглядят вполне естественными, в то время как для Банковой это – сплошная "зрада". Точнее, сплошное обвинение в "зраде" со стороны "партии войны".

Но о запрете на ответную стрельбу все-таки Минобороны заявило (видимо, это было жестким требованием Запада). Однако возможность признания сертификатов "Спутника" украинская сторона отмела сразу.

То есть пока на самом деле не очень понятно - будет ли вообще хоть что-то реализовано на практике. Но в то же время договориться о чем-то нужно – по крайней мере, украинской стороне, которая имеет обязательства перед Вашингтоном.

Зеленскому нужно выбирать между этими обязательствами и обвинениями в "зраде". И это только первый подобный выбор, который ему, вполне возможно, придется делать в течение всего ближайшего года.

Отменит ли Зеленский санкции против СМИ?

Еще один выбор Зеленскому придется делать на евронаправлении. Вчера нашему изданию стало известно, что на недавнем саммите Восточного партнерства в Брюсселе лидеры Евросоюза потребовали от украинского президента отменить санкции СНБО, введенные против ряда СМИ, включая "Страну".

О том, что эти санкции, так сказать, дурно пахнут, уже не раз заявляли все без исключения правозащитные организации, структуры по защите свободы слова и международные структуры вроде Совета Европы. В такой ситуации Евросоюз, поначалу молчавший на данную тему, был вынужден заговорить, – поскольку его лидерам задают вопросы о невозможности поддерживать государство, в котором идут откровенные репрессии против медиа. Именно на этом акцентировали внимание Зеленского в Брюсселе.

И здесь для украинского президента также возникают два плохих (с его точки зрения) варианта. С одной стороны, зависимость Киева от Евросоюза не так уж и велика, и можно было бы предупреждения игнорировать, но с другой – публично бить горшки с ним тоже не хочется. Кроме того, найти способ отменить решения по нескольким СМИ проблемы не составляет. Но с другой стороны – отмена одних санкций разрушает всю санкционную систему вообще, уничтожая для власти перспективу установления контроля за медиапространством путем дальнейших репрессий против медиа.

Тут выбор Зеленского менее глобальный, но не менее сложный. Но сделать придется и его.

Даст ли Венгрия газ Украине?

Оператор газотранспортной системы Украины объявил о своей "перемоге": он смог достичь договоренности о том, что Венгрия будет поставлять нашей стране гарантированные 8 млн кубометров газа в сутки, что равняется суточному потреблению целого Киева.

Это можно было бы назвать победой без кавычек, если бы не некоторые частности – как указанные в сообщении оператора, так и не указанные.

Если говорить об известной информации, то смущает, что договоренность достигнута на "тестовые" три месяца, после чего она либо будет пролонгирована, либо нет. Учитывая тот факт, что мы говорим о Венгрии – стране, которая имеет особые газовые отношения с Россией, – несложно предположить, что подобное соглашение может быть разорвано в любой момент, если "Газпром" посчитает, что его (или России в целом) интересы ущемляют.

Но есть частности, о которых оператор ГТС вообще не упомянул. В сообщении сказано, что венгры готовы предоставлять свои мощности для того, чтобы в Украину попадали 8 млн кубов газа в сутки, но ни слова не говорится о том, чей это будет газ и по какой цене.

Между тем не вопрос мощностей, а вопрос цены сегодня является ключевым. Если Венгрия предоставит возможность, но это будет все тот же газ, покупаемый на спотовом рынке по нынешним ценам, которые колеблются около отметки в 2000 долларов, то ценность такого соглашения невелика. Все равно нужен прямой долгосрочный контракт хоть с кем-то по цене хотя бы в 400-500 долларов за тысячу кубов – иначе Украину ждет катастрофа.