Глава "Министерства иностранных дел" "ДНР Наталья Никонорова предложила открыть все КПВВ "республики" без ограничений и списков. Предложение касается новогодних праздников - периода с 30 декабря 2021 года до 10 января 2022 года.

Об этом сообщают донецкие СМИ, в частности "ЧП Донецк" в Инстаграме.

По данным СМИ, сейчас ожидается ответ украинской стороны.

"Единственное условие для открытия КПВВ, о котором заявила Наталья Никонорова - соблюдение противоэпидемиологических мер", - пишет издание.

Эти меры предполагают, что у пересекающего границу "ДНР"-Украина должен быть один из документов:

либо сертификат о вакцинации (признанной взаимно);

либо справка о перенесенном коронавирусе;

либо результат ПЦР-теста.

Телеграм-канал "Политика Страны" сообщает, что с аналогичным предложением выступила и "ЛНР".

"Ранее украинская сторона неоднократно говорила, что предлагает открыть пункты пропуска. Так что теперь, получается, желание обеих сторон совпало. Будет ли реальный результат или снова все сведётся к взаимным обвинениям - увидим в ближайшие дни. Праздники уже на носу", - написал канал.

Как писала "Страна", в начале декабря Госпогранслужба Украины сообщала об осложнении пересечения КПВВ на Донбассе. По ее утверждению, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны неподконтрольных территорий Украины.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины утвердил начало экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы", который даст возможность быстро пройти оформление в пунктах пропуска.