Сегодня, 22 декабря, все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу достигли важной договоренности о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своих страницах в соцсетях.

“Наши многомесячные усилия ради возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня дали плоды. На переговорах все стороны подтвердили готовность вернуться к перемирию - договоренностям, принятым летом 2020 года. Это шаг к эскалации на востоке. Пусть на Донбассе наконец воцарится тишина”, - написал Андрей Ермак.

В то же время из заявлений других сторон в ТКГ следует, что никаких прорывных соглашений или новых договоренностей о перемерии достигнуто не было.

Так, в заявлении ОБСЕ речь идёт о том, что стороны согласились (в очередной раз) соблюдать соглашение о перемирии, заключённое в июле 2020 года.

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявил специальный представитель ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунен.

А глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов заявил без особого оптимизма следующее:

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению соглашение о перемирии от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных Сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины".

И заявление Министерства обороны Украины вскоре появилось:

"ВСУ заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный мерами от 22 июля, в том числе относительно условий открытия огня в

ответ".

"То есть если подытожить, то фактически на заседании ТКГ российская сторона и «республики» потребовали от Украины подтвердить свою верность договорённостям о прекращении огня от июля 2020 года, что ВСУ и сделали. Важное уточнение в заявлении Минобороны по поводу открытия огня в ответ: это ключевой пункт договорённостей июля 2020 года, который предусматривает запрет на открытие огня в ответ по приказу командиров непосредственно на передовой. По соглашению обе стороны обязаны были отдать публичный приказ войскам не открывать огонь в ответ. Точнее, ВСУ могли это делать, но только лишь по приказу командования из Киева и только после того, как не сработал координационный механизм в рамках СЦКК.

Именно этот пункт был главной претензией «партии войны» в Украине к соглашению о перемирии, и недавно главком ВСУ Залужный его публично дезавуировал. А теперь, получается, Минобороны Украины вновь его подтверждает.

Судя по всему, от стран Запада к украинской власти поступила жёсткая команда минимизировать любые нарушения перемирия. Именно этим и объясняются, очевидно, сегодняшние заявления Ермака и Минобороны Украины", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне украинские военные впервые применили "Джавелины" на Донбассе.

А в "ДНР" утверждают, что американцы привезли на Донбасс химическое оружие, которое вызывает паралич.