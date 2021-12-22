На Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

Ракетный комплекс "Javelin" предназначен для ликвидации бронетехники, главное преимущество которого - легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.

Сейчас Украина имеет на вооружении около сотни пусковых установок и почти 500 ракет к ним.

"Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи", — доложил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.

Напомним, что ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что "Джавелины" Украина уже применяла на Донбассе в боевых условиях, но затем это было опровергнуто руководством ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, 11 декабря Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов "Javelin" и 180 ракет.

Кроме того, мы также писали, что Турция приняла новый большой заказ Украины на беспилотники "Bayraktar".