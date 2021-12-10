В партию военной помощи от США, которая прибыла в Украину в октябре текущего года, входило 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Об этом сообщил Пентагон, пишет "РИА Новости".

В Пентагоне заявили, что пакет помощи на сумму 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых блоков Javelin и 180 ракет. ПТРК Javelin были доставлены в Украину 22 октября.

"В 2021 году Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов , и это является частью нашего постоянного обязательства поддерживать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - рассказали в ведомстве.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украину 22 октября прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

Также мы сообщали, что в Пентагоне надеются, что Украина будет использовать "Джавелины" только для самообороны.