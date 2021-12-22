"Пресс-секретарь военного командования ДНР" Эдуард Басурин в эфире центрального российского канала назвал тип химического оружия США, о поставках такого вооружения на Донбасс ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Соединённые Штаты Америки завозили различные виды оружия в Украину. В октябре с одной в одной из поставок был антидот, тип химического оружия Ботулоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще - паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников", - сказал Басурин.

Кроме того, он также добавил, что "в это же время в Мариуполь был доставлен контейнер весом 300 кг с бонус отравляющим веществом, которое применяется в виде аэрозоля. Вот это всё было свезено затем в Балаклею, Харьковскую область. Там есть артиллерийские склады. Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения".

Напомним, "Страна" сообщала о том, что в МИД Украины прокомментировали вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские ЧВК готовят провокации с химическим оружием на Донбассе. Во внешнеполитическом ведомстве назвали его "информационным прекрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".