"Депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что от Киева можно ожидать отравления питьевой воды, которая поступает в неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Бердичевский заявил агентству, что в Донецке допускают сценарий отравления питьевой воды, который поступает с подконтрольных Киеву территории.

"Вне зависимости от степени правдоподобности подобных заявлений следует констатировать, что ситуация на Донбассе и вообще вокруг Украины (да и в целом в Восточной Европе) сейчас крайне напряжена.

И любая провокация с любой стороны может иметь эффект спички, зажженной у бочки с порохом", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Ранее сегодня министр обороны РФ Дмитрий Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическим оружием на Донбассе. По его словам, в Донецкой области работают представители американских ЧВК, которые "оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах" а в Авдеевку и Красный Лиман для провокаций доставили резервуары с химикатами.

Также сообщалось, что Российский суд указал в приговоре, что на Донбассе дислоцируются войска РФ. Но в Кремле это назвали ошибкой.