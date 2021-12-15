После переговоров Путина и Байдена Вашингтон будет давить на Киев в части принятия политической части Минских соглашений о статусе Донбасса, амнистии и выборах на неподконтрольных территориях. По крайней мере, об этом пишут американские СМИ.

И, похоже, это не только догадки. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад будет давить по вопросам особого статуса по букве "Минска-2", то власть проведет референдум по этому вопросу. Видимо, чтобы получить народный мандат на неисполнение этих договоренностей.

При этом, согласно всем опросам, 80% украинцев хотят наступления мира.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова поинтересовалась у жителей Киева и Мариуполя, что они думают об исполнении Минских соглашений - в частности предоставлять ли особый статус неподконтрольным территориям.

Мнения резко разделились. Если в Киеве к этому относятся в основном негативно (хотя есть и те, кто за особый статус и амнистию), на востоке - поддерживают эту идею подавляющее большинство. Хотя есть и те, кто сомневается, что неподконтрольные территории теперь готовы вернуться в Украину даже с особым статусом.

"Дать статус - то же, что и отделить". Что думают в Киеве

Большинство опрошенных на улицах столицы считают, что Минские соглашения в существующем виде нельзя выполнять, а об особом статусе Донбасса не может быть и речи.

"О какой автономии может идти речь? Из-за идиота Кравчука сделали Крым автономным, а нужно было областью. Меньше было бы проблем с этими дегенератами российскими. Или Украина единая и все области одинаковые, а так это нельзя выполнять. Если выполнить - это раковая опухоль на теле Украины", - заявил нам пенсионер из Киева.

"Минские соглашения? О них вообще нужно забыть, потому что там много разных мнений и единого никогда не будет. Мы не найдем общего языка. Какой выход? Ну, если президенты не знают, то откуда я могу знать. Не с кем договариваться. У нас слабенький президент, а там слишком хитрый. Несоразмерные фигуры", - считает другой мужчина.

"Какие могут быть выборы? Украина целая. Донбасс украинский. В любой закон вносятся поправки. Что, если это подписали, то изменить там ничего нельзя? Это тоже самое - что отделить, что дать статус. Сначала статус, а потом помахать нам рукой и Донбасс пойдет к России", - полагает киевлянка.

"Как можно поводить выборы на неподконтрольной части? Я этого не понимаю. Это грозит нарушением суверенности. Война все равно будет тлеть. Россия наш сосед и будет дергать. Я не вижу выхода, какой-то тупиковый вариант получается", - заявил нам прохожий.

"Ни в коем случае не принимать особый статус. Это раковая опухоль внутри Украины. Они будут нам диктовать - можем мы, не можем, что-то принимать. Если автономия и у них будут права, они могут наложить вето на какие-то наши решения. То же вступление в НАТО. Мы не сможем развиваться как европейская страна. А Минские нужно пересматривать, они устарели. Никакой автономии не давать этим республикам. Дальше жизнь покажет - может они присоединятся мирным путем, а может и не мирным", - считает столичная пенсионерка.

"Российские войска там, граница не под контролем, вопросы безопасности не выполнены. Нужно менять Минские соглашения, потому что они сейчас все в пользу России", - говорит еще один житель Киева.

Но некоторые допускают, что Минские соглашения могут быть выполнены, поскольку это приведет к прекращению войны.

"Амнистия определенная должна быть. Люди, которые там работают врачами, учителями, что их судить? А кто воевал с оружием - должен отвечать по нашему закону. Теперь об особом статусе. А что он значит? Никто же не сказал, что это значит, какое содержание в нем заключается. Если будет известно содержание, я скажу "да" или "нет", - говорит прохожий.

"Скорее да, чем нет. Права человека - прежде всего. Если они хотят так жить, пусть живут. И это будет в составе Украины и тогда будет все нормально. Не будет войны мне кажется. То, что было опасно уже все реализовано. Многие получили российские паспорта, но многие и не отказались от украинских. Все еще есть возможность мирного урегулирования, но она уменьшается. Между Киевом и Донецком уже крови много, много жертв. С обеих сторон ожесточение... Каждый стоит на своей позиции и думает, что он защищает справедливость. А на самом деле разжигаются самые враждебные чувства по отношению друг к другу. Понадобятся годы. Это не будет быстро. Много пропаганды, которая не дает сориентироваться", - говорит о примирении киевлянка.

"Вы же знаете, с чего началась война? С того, что начали требовать особый статус. А если бы подписали особый статус, я думаю, войны бы не было", - предполагает еще одна женщина.

"Как там написано - надо все выполнить. Провести референдум, вывести войска с границ. Амнистию нужно провести, но тем, кто не замешан в уголовных делах. Их нужно выполнять", - считает мужчина.

"Особый статус нужно принять, чтобы кончилась война". Что говорят в Мариуполе

В Мариуполе большинство опрошенных поддерживают особый статус Донбасса.

"Трудно сказать, но что-то с Донбассом делать надо, так продолжаться не может. Может это будет называться не особый статус, а как-то по-другому. Людям там нужно дать определиться и от этого исходить. Интегрироваться при таком положении, как сейчас, вряд ли они согласятся, хотя это наши земляки, наши граждане.

Нужно принимать законы, которые в первую очередь устраивают людей, которые проживают там. Возьмите законы о языке, о праздновании героев, которые не относятся к героям этой части Украины... Мы в другой части Украины не ставим памятники Карбышеву, Ватутину или кому-то еще там. Пусть у них стоит Бандера, Шухевич - кого хотят ставят. пусть не лезут к нам сюда, на юго-восток. Я за особый статус, но в рамках единой территориальной целостности Украины, единого языка государственного. Но региональный язык в этих регионах должен быть", - говорит житель города.

"Если прекратится война - тогда конечно, предоставить особый статус. Самое главное, чтобы война окончилась. Если они все равно находятся на особом положении, то, чтобы прекратилась война предоставить им свой статус новый. Чтобы можно было ездить, общаться. Сколько родственников, сколько знакомых там находятся. Мы не можем ни на кладбище поехать, ни к друзьям. Еще и бахкает, еще и убивают", - говорит женщина.

"Как решат люди. Конечно, нужно", - лаконично отвечает прохожая.

"Нужно просто его отпустить, Донбасс не вернется. Потому что столько Украина ему сделала плохого. Автономию нужно всем давать - Закарпатью. Потому что совершенно разные люди там, совершенно разные приоритеты и у нас, и у них. Почему-то автономии есть и в Германии и там не считают, что это разрушит государственность. А тут просто правительство боится, что при такой жизни все разлетятся... Вы думаете вернется? Там куча убитых, много разрушенного. То же Широкое, которое рядом с нами. Оно вернется к нам? Люди не простят. Не простят отрезание воды, вон в Луганске через день без воды", - объясняет местная жительница.

"Пусть дадут. Если это для мира - это очень хорошо", - предлагает еще одна горожанка.

"Нужно. Донбасс так хочет. Нужно считаться с желанием жителей. Нам не нравится в такой ситуации, что нет сообщения между родственниками. Нам какая разница - конфедерация, федерация? Главное, чтоб хорошо жилось и чтоб удобно сообщались, родичались друг с другом. Это главное.

Это не приведет к развалу. Вот была жесткая конструкция в Советском союзе, она развалилась. Унитарное государство было. Наоборот, это свободное государство будет, не на штыках, а на уважении существующего статуса, существующей культуры. На разных языках пусть разговаривают, разные кухни кушают, друг с другом обмениваются... Это все навязанное политиками. Кто-то решил: "Я - царь и по всей Украине по моим порядкам пусть живут". Но не может группа людей на все население навязывать свою идеологию", - делится мнением житель Мариуполя.

"Наладить такие отношения, как были, невозможно. Войну нужно прекращать, не нужно было ее начинать. Донбасс не согласится, я больше, чем уверена. Столько деток убили, столько людей покалечили", - заявляет еще одна женщина.

"Конечно. Я сама из Донецка. Это не разрушит государственность", - говорит другая прохожая.

"Естественно. Только так. То, что у нас забирают даже Гоголя, я не понимаю. Мы должны разговаривать, общаться, писать, на каком ты привык языке, а не то, что тебе будут навязывать культуру. Если бы у нас была демократия европейская, я бы тогда сказала: "Какой особый статус?" А поскольку ее у нас нет, поскольку нас угнетают... У нас хаос сейчас, как "Свадьба в Малиновке". "Власть меняется - скидай сапоги" На сегодняшний альтернативы нет, я считаю", - полагает еще одна жительница Мариуполя.

"Стоит. Давно надо было это сделать, чтобы кончилась война. На могилу родителей мы не можем поехать, родители возле Таганрога похоронены. Это надо ехать полторы тысячи километров, а здесь 90 километров до могилы. Западенцы тогда скажут: "Мы тоже хотим уехать за рубеж, отколоться". Вот и боятся. Крым нормально живет в России? Ремонт делают дороги, мост большущий. Все нормально. В статусе никакой опасности нет, просто деньги будут оставаться в Донецке, не надо в Киев отправлять", - считает местный житель.

"Я думаю да. А сейчас не опасно? По-моему опаснее, чем, если решится вопрос. Нужно разговаривать, договариваться. Жизнь людей всегда дороже. Гибнут дети и с одной, и с другой стороны", - говорит еще одна собеседница.

"Конечно, стоит. Обязательно стоит и мир давно бы уже был. Просто не хотят... У нас и свет и тепло есть, а вот те люди страдают. Смотришь другой раз и плакать хочется".

"Возможно, да. Чтобы война закончилась. Надо сначала у них спросить, как они видят свое будущее. Надо сесть и договориться и показать свои карты: что вы хотите, что мы хотим. И тогда приходить к определенному мнению. Принимать общее решение".

"Естественно. Донбасс - территория, которая экономически и социально отличается от всей Украины. Той же Галичины. Они любят прозрачное небо, мы же дышим испорченным воздухом. В Галичине, наверное, нет центров, где было бы больше всего раковых заболеваний в Европе? А у нас мы вышли на первое место. У них нет таких кладбищ, как у нас. Поэтому мы заслужили просто. Ничему особый статус не перечит. Мы уже Конституцию перечеркнули 10-15 раз".

"Нужно дать особый статус. Проблемы будут, но нужно прекратить войну".

"Я думаю они сами не захотят возвращаться. Но есть договоренности, надо их выполнять".

Меньшая часть мариупольцев высказалась против особого статуса, который, по их мнению, означает отделение от Украины.

"Никакого особого статуса. Это наши люди и наша земля. Давайте теперь Мариуполю дадим особый статус, Львову. Чем они отличаются? Они и так себя считали донецкими, а теперь что? У них отдельные названия в Украине были - днепропетровские и донецкие. Давайте сейчас каждому региону дадим особый статус. Освободим, все будет нормально и вернем умы в украинское русло".

"И так уже ничего нет в этой Украине, поэтому если еще этот статус принять, это вообще будет "ж". Пока выгодно, война не прекратится.

"Нет, не стоит. Единая и неделимая Украина и не надо играться с независимостью. Есть Конституция еще. После Минских что-то мира до сих пор не получилось. Кто-то же не собирается их выполнять, Российская Федерация".