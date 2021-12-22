В МИД Украины прокомментировали вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские ЧВК готовят провокации с химическим оружием на Донбассе. Во внешнеполитическом ведомстве назвали его "информационным прекрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "Украинская правда".

"Категорически откидаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал Николаенко

Отметим, что в МИД Украины отреагировали на заявление Шойгу через сутки после того, как он его сделал, а также после появления реакции на это со стороны Госдепа.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы.