В США прокомментировали заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские ЧВК готовят провокации с химическим оружием на Донбассе. В Пентагоне сообщили, что они не соответствуют действительности, а в Госдепе обвинили РФ в использовании подстрекающей риторики.

Так, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Сергеем Шойгу на фоне эскалации конфликта в Украине. Также он отверг заявления российского министра о подготовке американскими ЧВК провокаций на Донбассе.

"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.

В Госдепе США также опровергли заявления Шойгу и обвинили Россию в эскалации напряжения на Донбассе.

"Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий. Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или США", - написал в Twitter представитель Госдепа Нед Прайс.

Напомним, после слов Шойгу о готовящихся провокациях в "ДНР" обвинили Киев в намерении отравить питьевую воду для неподконтрольного Донбасса.

"Страна" разбиралась, зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе.