Литва, которая недавно передала Украине бронежилеты и баллистические пояса для ВСУ, готова снабдить украинских военных летальным оружием. Об этом в городе Рукле на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет LRT.

Анушаускас заявил о необходимости всячески поддержать Украину, включая передачу нашей стране летального оружия. Поставки какого именно оружия ожидаются, он не уточнил.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – сказал Анушаускас.

Напомним, новый министр ФРГ Кристина Ламбрехт прибыла в Литву, чтобы навестить солдат бундесвера. Ранее она призвала ужесточить персональные санкции против российского руководства, имея в виду ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной, о которых с конца октября настойчиво пишут западные СМИ.

Ранее в Белом доме сообщили, что на предотвращение вторжения РФ в Украину есть лишь 4 недели.