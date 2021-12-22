Тема с геополитической эскалацией между Россией и США, которая в любом момент может перерасти в военную, получила развитие.

После серии громких заявлений Владимира Путина и Сергея Шойгу на коллеги Минобороны поступил ответ Вашингтона. Наиболее обсуждаемым стала часть доклада российского министра о том, что американские ЧВК готовят якобы химическую атаку на Донбассе.

Штаты, как и потом Киев, слова российского министра назвали фейком. В "ДНР", в свою очередь, начали говорить, что химатака запланирована - в том числе озвучили тип оружия, который якобы должен применяться.

Вскоре в адрес Запада и Киева последовал еще один ответ Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег "горячие головы" в Украине от военной конфронтации, а главе НАТО рекомендовал сменить работу.

На фоне это СМИ сообщили о том, что силы быстрого реагирования Альянса переведены в состояние повышенной боеготовности. То есть накаляется уже не только риторика сторон.

И, хотя США и НАТО заявили, что в январе приступают к переговорам с Россией, пока сигналы идут с обеих сторон очень тревожные.

"Страна" проанализировала очередную порцию заявлений.

Что говорят в США и "ДНР" о химатаке на Донбассе

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские наемники привезли на Донбасс резервуары с неизвестными химикатами. И предупредил, что сотрудники заокеанской ЧВК дислоцируются в Авдеевке и в районе Азовского моря.

Сегодня эти заявления прокомментировали в США.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова министра обороны России о провокации не соответствуют действительности. Отреагировали и в Госдепе.

"Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий. Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или США", - написал в Twitter представитель Госдепа Нед Прайс.

Прокомментировали слова Шойгу спустя сутки и в Украине. В МИД их назвал "информационным прикрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".

"Категорически отбрасываем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Вечером 22 декабря отреагировали и в украинском Минобороны.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервуаров неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман"", - завили украинские военные.

В это время пресс-секретарь "военного командования ДНР" Эдуард Басурин в эфире центрального российского канала подтвердил заявления Шойгу и назвал тип химического оружия.

"Соединенные Штаты Америки завозили различные виды оружия в Украину. В октябре с одной в одной из поставок был антидот, тип химического оружия ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще - паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников", - отметил Басурин.

По его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен контейнер весом 300 кг отравляющим веществом, которое применяется в виде аэрозоля. "Вот это все было свезено затем в Балаклею, Харьковскую область. Там есть артиллерийские склады. Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения", - заявил Басурин.

"Депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский у себя в телеграм-канале намекает, что готовится и информационное освещение вероятной химатаки. Он пишет, что в декабре крупные британские и американские медиа подали заявления об аккредитации в "республике". "Давно не припоминаю такого внимания к Донбассу со стороны таких авторитетных на Западе СМИ", - пишет Бердичевский.

То есть тема химатаки, независимо от ее достоверности, продолжает обсуждаться уже и в том контексте, что на Донбассе что-то назревает. Что является отголоском нынешней напряженности между Россией и США.

Обстановка между Россией и НАТО накалена

На этом фронте пока без перемен - то есть градус риторики стабильно повышается.

С одной стороны - в январе уже подтверждены официальные переговоры по безопасности России и США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первый раунд пройдет уже в начале 2022 года.

"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - заявил дипломат.

Кроме проекта договора между Россией и США в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО.

Также сегодня созвонились ключевые военные персоны Москвы и Вашингтона - начальник Генштаба Герасимов и глава Объединенных штабов США Милли. Они обсудили "вызывающие обеспокоенность вопросы региональной безопасности". То есть, видимо, Украину.

С другой стороны - воинственная риторика продолжается.

Так, Лавров заявил, что РФ даст ответ на провокации в Украине. Он предостерег "горячие головы" в Украине от военной конфронтации.

"Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой - чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории", - объяснил он.

Идут аналогичные сигналы и с Запада. Сегодня стало известно, что в состояние повышенной боеготовности были переведены силы быстрого реагирования НАТО. Такое решение было принято на прошлой неделе из-за ситуации на границах Украины и России, сообщило немецкое издание Die Welt.

Силы быстрого реагирования составляют 40 тысяч человек. Их привели в боеготовность в понедельник - еще до заявления Шойгу. Сообщается, что группа повышенной готовности НАТО должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней.

Также в повышенную боеготовность приведены силы специального назначения и военной логистики НАТО.

Что это - реальная готовность воевать или усиление позиций перед январскими переговорами - увидим уже в ближайшее время.