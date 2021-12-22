Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет уже в начале 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге.

"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - заявил он.

Кроме проекта договора между Россией и США в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО

"После чего, в январе мы хотим задействовать переговорную площадку и для второго документа - проекта соглашения между Россией и странами НАТО", - добавил Лавров.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также мы писали, что кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.

Накануне стало известно, что Белый дом заявил о готовности к скорым переговорам с Россией, часть предложений США уже устроили. В частности, датой будущих переговоров также в Штатах называли январь.