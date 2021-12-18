В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что не видят никакого смысла в том, чтобы привлекать к переговорами о безопасности с Соединенными Штатами Америки другие стороны. Кроме того, в МИД РФ считают, что пока что Вашингтон не готов осмелиться на такой шаг и "отрешиться от собственных шаблонов".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - сказал он.

Кроме того, по словам замминиста МИД РФ, такой ситуации, как в отношениях с Америкой, никогда не было.

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", - сказал Рябков.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикацию МИД РФ проектов договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, заявила, что США не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.