Кроме договора с Альянсом, Министерство иностранных дел (МИД) России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в НАТО стран бывшего СССР.

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ.

"Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - говорится в предложенном России проекте соглашения.

В этом договоре также прописывается, что "Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны".

Кроме того, Россия предлагает США взаимно:

Воздержаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, "где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности",

Воздерживаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений,

Поддерживать диалог и осуществлять взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности,

Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны,

Исключать развертывание ядерного оружия вне национальной территории,

Ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории,

Не осуществлять подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия,

Не проводить учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.