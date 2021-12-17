В МИД РФ подготовили новые предложения к США. Фото: iStock

Кроме договора с Альянсом, Министерство иностранных дел (МИД) России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в НАТО стран бывшего СССР.

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ.

"Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - говорится в предложенном России проекте соглашения.

В этом договоре также прописывается, что "Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны".

Кроме того, Россия предлагает США взаимно:

  • Воздержаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, "где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности",
  • Воздерживаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений,
  • Поддерживать диалог и осуществлять взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности,
  • Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны,
  • Исключать развертывание ядерного оружия вне национальной территории,
  • Ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории,
  • Не осуществлять подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия,
  • Не проводить учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться