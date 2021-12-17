Кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США
Кроме договора с Альянсом, Министерство иностранных дел (МИД) России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в НАТО стран бывшего СССР.
Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ.
"Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - говорится в предложенном России проекте соглашения.
В этом договоре также прописывается, что "Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны".
Кроме того, Россия предлагает США взаимно:
- Воздержаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, "где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности",
- Воздерживаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений,
- Поддерживать диалог и осуществлять взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности,
- Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны,
- Исключать развертывание ядерного оружия вне национальной территории,
- Ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории,
- Не осуществлять подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия,
- Не проводить учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.
Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.