В России предостерегли "горячие головы" в Украине от военной конфронтации. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что российская сторона даст должный ответ на любые провокации.

Об этом он сообщил в интервью редакциям иновещания RT.

Лавров утверждает, что Россия со своей стороны не хочет войны, однако будет жестко обеспечивать свою безопасность.

"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными", — сказал он.

Также, по словам Лаврова, сейчас РФ предостерегает "горячие головы Украины".

"Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой - чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории", - объяснил он.

При этом глава МИД напомнил, что Россия не хотела бы выбирать такой путь конфронтации, но "выбор за нашими партнёрами".

Напомним, ранее Сергей Лавров рассказывал, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет уже в начале следующего года. Помимо проекта договора между Россией и США в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.