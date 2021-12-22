Вашингтон хочет в январе 2022 года обсудить с Москвой предложения России по гарантиям безопасности.

Об этом заявила помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает "Радио Свобода".

"Мы примем решение о дате вместе с Россией, и мы верим, что это произойдет в январе", - сообщила Донфрид.

Отметим, что ранее Донфрид заявляла, что США видели российские предложения по безопасности и готовы к дипломатическому общению по многочисленным каналам.

"Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их требований безопасности. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - говорила она.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к НАТО и США о гарантиях взаимной безопасности.

Также мы писали о том, что по информации Financial Times, в НАТО нет консенсуса по поводу предложений России и того, как должны вестись переговоры.

Кроме того, мы сообщали, что в США считают неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности.