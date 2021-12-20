Сегодня, 20 декабря, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков провел телефонный разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов Америки Джейком Салливаном. В ходе диалога представители Кремля и Белого дома обсудили предложения России о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал он.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что "обсуждение носило деловой и прагматичный характер".

Также он добавил, что Юрий Ушаков и Джейк Салливан "условились о продолжении контактов".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, на вступление в альянс.

Между тем, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, называя сложившуюся ситуацию сложной. По его словам, Россия намерена сразу же приступить к переговорам.