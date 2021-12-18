В России заявили, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе. Для РФ такая позиция является исходной точкой, и в случае ее непринятия она прибегнет к контругрозам.

Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - сказал Грушко.

В случае отказа от предложений России по безопасности Москва перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы МИД РФ.



Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

"То, что мы предлагаем - это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили - тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему", - сказал Грушко.

"Страна" писала об упомянутых проектах договоров с США и НАТО. Мы сообщали, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Однако пока НАТО реагирует на них не так, как ожидает Москва. Например, сегодня главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолерс предложил Альянсу увеличить контингент военных в районе восточной Европы из-за наращивания Россией сил на границе с Украиной.