Союзники НАТО не смогли прийти к консенсусу по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По информации издания, союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией. Военные стран Запада хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".

В частном порядке чиновники западных стран отвергают почти все предложения России, считая их "невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключенным после окончания холодной войны". Тем не менее, они признают, что "закрытие двери" как ответ на дипломатическое предложение Москвы, может ухудшить положение дел.



"Проблема здесь в том, что если просто сказать "нет" (предложениям Москвы), пространства для переговоров у вас не будет", - сказал газете неназванный высокопоставленный дипломат НАТО. По его словам, страны-члены НАТО и Евросоюза пока обсуждают, как ответить на проекты договоренностей.

"Официальные лица сообщили Financial Times, что нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры или кто будет в них участвовать", - пишет издание.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Кроме того, Москва предложила заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности и с США.

Также мы писали, что Москва требует срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

Кроме того, сообщалось, что представители Кремля и Белого дома обсудили предложения России о гарантиях безопасности.