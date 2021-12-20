Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, которая прибыла в Литву, чтобы навестить солдат бундесвера, заявила о том, что у России нет никакого права указывать партнерам НАТО, что им необходимо делать.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести", - сказала Ламбрехт, комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Ранее она заявила, что считает неприемлемым попытки России "диктовать" альянсу, как себя вести. Однако обещала обсудить предложения РФ по гарантиям безопасности НАТО. "Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания", - заявила она в ходе визита в Литву.

Ламбрехт также призвала ужесточить персональные санкции против российского руководства и выступила за то, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина и его окружение права на шоппинг в Париже.