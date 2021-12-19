Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе и добавила, что считает неприемлемым "диктовать" альянсу, как себя вести.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова главы Минобороны ФРГ.

"Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения", - заявила Ламбрехт в ходе визита в Литву.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

Кроме договора с НАТО, Министерство иностранных дел России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.