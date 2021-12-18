Министры обороны Северной Европы и Балтии заявили о том, что страны Запада ни при каких обстоятельствах не могут согласиться с предложениями Российской Федерации по гарантиям безопасности в Европе.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Министры обороны стран Северной Европы и Балтии провели видеоконференцию, в ходе которой приняли решение о том, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы. В связи с этим они не могут согласиться с требованиями РФ по НАТО.

Речь идет о министерствах обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

Кроме договора с НАТО, Министерство иностранных дел России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.