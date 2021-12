Вашингтон, получивший от Москвы перечень предложений России о договорах по гарантиям безопасности, намерен передать ей свой список беспокойств.

Об этом на брифинге 20 декабря заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, США представят России свой список обеспокоенностей в ответ на предложения по гарантиям безопасности.

"Как все знают, Россия озвучила свой список беспокойств из-за действий США и НАТО. Мы вместе с европейскими союзниками и партнерами намерены представить свои беспокойства действиями России. Действиями, которые, как мы видим, вредят нашим общим интересам и ценностям", - сказал Прайс.

По его словам, США готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но конкретных шагов в этом направлении нет.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои беспокойства, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", – сказал Прайс.

Также, по его словам, переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

