Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности. Также он заявил, что Вашингтон планирует на начало 2022 года контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ.

Об этом дипломат сказал 21 декабря на пресс-конференции, транслировавшейся в Фейсбуке Госсдепа.

По словам главы внешнеполитического ведомства, некоторые предложения России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном.

"Некоторые из предложений явно не подходят", - сказал он, не назвав, какие именно предложения.

"Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам", - добавил Блинкен.

По его словам, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".

При этом новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется, добавил госсекретарь.

"Нет планов делать это сейчас", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что переговоры должны идти "на фоне деэскалации ситуации", имея в виду ситуацию вокруг Украины.

"Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности", - считает Блинкен.

Напомним, в конце прошлой недели Россия обнародовала свои предложения к США по вопросам стратегической стабильности.

Мы разбирали, что пишут западные СМИ о предложениях России Западу.