Генеральный секретарь Североатлантического Альнса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета "Россия - НАТО" в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию касательно Украины.

Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет ТАСС, во вторник, 21 декабря.

"Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия - НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьезные вопросы (по ситуации с Украиной - Ред.)", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем, Генсек НАТО, отвечая на вопрос о российских предложениях о гарантиях безопасности в Европе заявил, что "альянс никогда не пойдет на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, о праве Украины выбирать свой путь".

Также Столтенберг считает, что Россия сохраняет большое количество военных сил у границы с Украиной, несмотря на призывы к деэскалации.

К слову, в это же время Госдеп сообщил об ожидании переговоров с РФ по безопасности по линии совета Россия - НАТО и ОБСЕ. Они могут пройти в январе.

Он также считает, что РФ продолжает стягивать войска к украинским границам.

Напомним, недавно Генсек НАТО уже заявлял, что альянс не пойдет на компромиссы с РФ в отношении Украины.

Также мы писали, что Столтенберг заявил о готовности работать над укреплением доверия с Россией.