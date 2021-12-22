Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за "угрозы российского вторжения в Украину". Общая численность оперативной группы составляет 40 тысяч военных. При этом отмечается, что НАТО впервые реагирует конкретными мерами на факт размещения российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает Die Welt.

"В связи с размещением российских войск около границы с Украиной, НАТО отреагировала первоначальной конкретной военной мерой и повысила оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Теперь Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней (раньше на это отводилось семь дней).

В состояние повышенной боевой готовности приведены и другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику.

По данным издания, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом еще на прошлой неделе.

Напомним, Генсек НАТО, отвечая на вопрос о российских предложениях о гарантиях безопасности в Европе заявил, что "альянс никогда не пойдет на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, о праве Украины выбирать свой путь".

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Данилов заявил о нехватке скопившихся у границ российских войск для вторжения в Украину.

Также мы сообщали, что Путин пригрозил сократить подлетное время ракет в случае появления инфраструктуры НАТО в Украине.