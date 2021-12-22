Вслед за Министерством иностранных дел Минобороны Украины также опровергли информацию с российской стороны о том, что американские наемники готовят провокации с химическим оружием на Донбассе, и напомнили о фейке, который РФ распространяла в 2018 году.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует РФ. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман", — сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что Россия ранее уже прибегала к подобной дезинформации.

"Стоит упомянуть фейки, распространенные в 2018 году, о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области работают представители американских частных военных компаний (ЧВК), а в Авдеевку и Красный Лиман и доставили резервуары с химикатами.

Между тем, "Страна" подробно разбиралась, зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы.