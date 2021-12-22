Новым послом России в Белоруссии станет председатель Высшего совета "Единой России", полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов. Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.

Так, кандидатуру Грызлова сегодня, 22 декабря, одобрил думский комитет по делам СНГ. Окончательное решение об утверждении кандидатуры на пост посла России в Белоруссии примет президент Владимир Путин.

"Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — рассказал собеседник издания в парламенте, отметив, что "просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают".

Источник Znak.com не исключил, что за назначением Грызлова может последовать создание общего парламента (Парламентское собрание Союза России и Белоруссии сейчас возглавляет спикер ГД Вячеслав Володин).

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