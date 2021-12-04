В субботу, 4 декабря, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России".

Соответствующее решение принял съезд партии.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.

Кроме этого, председателем высшего совета партии переизбрали Бориса Грызлова.

Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генсовета и Центрального исполкома.

Напомним, сегодня в Москве проходит заключительный этап съезда "Единой России".

В ходе съезда Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ, руководству так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также депутатам Государственной думы.

Также мы писали о том, что 30 ноября первые сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты российской партии "Единая Россия", которая по итогам выборов в РФ в сентябре 2021 года получила почти три четверти мест в новой Государственной думе.