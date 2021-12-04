Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ, руководству так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также депутатам Государственной думы.

Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

"Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы. Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин. И министр просвещения Сергей Кравцов", - указано в сообщении.

Третий этап съезда "Единой России", который приурочен к 20-летию партии, проходит в московском "Экспоцентре".

Также съезд переизбрал на пять лет Дмитрия Медведева на пост председателя партии и утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии.

Напомним, этой осенью жители неподконтрольного Донбасса, которые получили российские паспорта, впервые голосовали на выборах в Госдуму РФ. В итоге оказалось, что больше всего "Единая Россия" взяла там, где голосовали жители "ЛДНР".

Уже 30 ноября первые сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты российской партии "Единая Россия", которая по итогам выборов в РФ в сентябре 2021 года получила почти три четверти мест в новой Государственной думе.