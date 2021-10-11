В понедельник, 11 октября, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент РФ опубликовал большую статью, в которой раскритиковал президента Зеленского.

Статью под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" опубликовала российская газета "Коммерсант".

Дмитрий Медведев написал, что Зеленский "отказался от своей идентичности".

"Нынешний президент этой измученной страны (Украины - Ред.) - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути - отказался от своей идентичности.

Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения). Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале".

Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС.

Конечно, такое положение вызывает ежедневный "когнитивный диссонанс" в его душе и поступках. Тем более нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду", - написал Медведев.

Ранее "Страна" сообщала, что хотя в Кремле и подтвердили переговоры по встрече Зеленского и Путина, однако общего понимания повестки пока еще нет.