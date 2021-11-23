Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе визита на границу Херсонской области с Крымом заявила, что рядом с КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным полуостровом начнут обустраивать автостанции. Также, по ее словам, там могут появиться пункты для вакцинации от Covid-19, аптека и отделение банка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"КПВВ "Чонгар" уже на балансе нашего ГП и обычно оно обслуживается...Однако у нас есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года", - приводит ведомство слова Верещук.

Также ГП Минреинтеграции работает над размещением автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживанием автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на оккупированную территорию.

Верещук добавила, что в настоящее время рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для двух вышеупомянутых КПВВ, которые будут перевозить людей.

"Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто не контролирует это", - сказала она.

Также Верещук заявила о готовности ведомства объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, чтобы к февралю решить вопрос.

Кроме того, вице-премьер-министр добавила, что украинцы, "пересекающие административную границу из временно оккупированного Крыма", смогут делать прививки непосредственно на КПВВ.

Напомни, ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка", расположенный на административной границе с Крымом, прекратил свою работу.

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