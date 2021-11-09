ЦИК на заседании признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который заменит в Верховной Раде Ирину Верещук, назначенную на пост вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Кострийчука Сергея Владимировича", - заявила секретарь Центризбиркома Елена Гатауллина во время заседания.

Теперь у Кострийчука есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для регистрации нардепом

Напомним, в списке "Слуги народа Кострийчук находится под номером 140. На сайте ЦИК сказано, что на момент баллотирования в Раду он был безработным. Фамилия Кострийчук после выборов фигурировала в расследовании "Слідство.інфо". Некая Елена Владимировна Кострийчук из пгт Теплик (которая может быть женой или сестрой будущего нардепа, который проживал в этом же населенном пункте) делала крупный взнос на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Елена Кострийчук была основателем ОО "Лига волонтеров", которая пожертвовала на кампанию 2 млн грн. Организация была создана буквально за пару месяцев до выборов. Подробнее о том, кто такой Кострийчук "Страна" писала в отдельном материале.

Ранее "Страна" писала о том, что вместо Александра Корниенко партию "Слуга народа" возглавит женщина.

Также мы сообщали, что съезд партии "Слуга народа" состоится в середине ноября.