Во фракции "Слуга народа" к межфракционному объединению экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" не относятся серьезно, и за вступление в него исключать из фракции не будут.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал "Украинским новостям"

"Да, я не думаю (что будут исключать из фракции депутатов, которые вступят в объединение Разумкова - Ред.). Никто это серьезно не воспринимает, как какую-то серьезную историю", - заявил Качура.

По мнению нардепа, пребывание во фракции зависит от голосований и от того, поддерживает ли народный депутат инициативы президента Владимира Зеленского.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "слуг" Андрей Мотовиловец недавно заявил, что если Разумков создаст свою группу, то те, кто перейдут к нем должны сдать мандат.

Также сообщалось, что 8 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании своего объединения в Раде. Среди списка участников есть и народные депутаты от "Слуги народа".

Ранее "Страна" подробно разбиралась как активность экс-спикера может поменять политические расклады в Украине.